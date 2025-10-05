  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Gazze İçin Adımlar Atılacak: Kararlılık Yürüyüşü

Kayseri'de Gazze İçin Adımlar Atılacak: Kararlılık Yürüyüşü

7 Ekim Salı akşamı saat 18.30'da, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Fuzuli Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na doğru 'Kararlılık Yürüyüşü' gerçekleştirilecek.

Kayseri'de Gazze İçin Adımlar Atılacak: Kararlılık Yürüyüşü

Kayseri halkının katılımıyla gerçekleşmesi beklenen yürüyüşte, Gazze halkına destek mesajları verilecek ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı kamuoyu oluşturulacak.

????‍♂️ Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve özgürlük çağrısı yapan dövizlerle yürüyerek, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekecek. Yürüyüş boyunca, Sumud Filosuna yönelik abluka ve engellemelere karşı da tepkiler dile getirilecek.

???? Platform temsilcileri, yürüyüş sonunda bir basın açıklaması yaparak uluslararası topluma çağrıda bulunacak ve Gazze’deki katliamların durdurulması için acil müdahale talep edecek.

???? Kayseri’de düzenlenecek bu etkinlik, Türkiye genelinde Filistin’e destek veren sivil inisiyatiflerin sesini daha da yükseltecek.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yahyalı'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Yahyalı’da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Kadınlar, 81 ilde Gazze için Sessiz Çığlık eylemi yapılacak
Kadınlar, 81 ilde Gazze için Sessiz Çığlık eylemi yapılacak
Süper Ligde galibiyeti bulamayan tek takım: Kayserispor
Süper Ligde galibiyeti bulamayan tek takım: Kayserispor
Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme yapıldı
Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme yapıldı
Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?
Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?
Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi
Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!