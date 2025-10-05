Kayseri'de Gazze İçin Adımlar Atılacak: Kararlılık Yürüyüşü

Kayseri halkının katılımıyla gerçekleşmesi beklenen yürüyüşte, Gazze halkına destek mesajları verilecek ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı kamuoyu oluşturulacak.

????‍♂️ Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve özgürlük çağrısı yapan dövizlerle yürüyerek, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekecek. Yürüyüş boyunca, Sumud Filosuna yönelik abluka ve engellemelere karşı da tepkiler dile getirilecek.

???? Platform temsilcileri, yürüyüş sonunda bir basın açıklaması yaparak uluslararası topluma çağrıda bulunacak ve Gazze’deki katliamların durdurulması için acil müdahale talep edecek.

???? Kayseri’de düzenlenecek bu etkinlik, Türkiye genelinde Filistin’e destek veren sivil inisiyatiflerin sesini daha da yükseltecek.