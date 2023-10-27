Kayseri'de Gazze için Dua

Siyonist İsrail rejiminin bombardımana tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinli Müslümanlar için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Yatsı namazı sonrası Kunut duası yapıldı.

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  • 27.10.2023 09:22
  • Güncelleme: 27.10.2023 09:42
Kayseri'de Gazze için Dua
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hergün yatsı namazında sonra devam edecek duaya, daha çok kadınlı - erkekli aileler destek veriyor.

7 Ekim tarinden itibaren Filistin'de yaşanan İsrail vahşet ve katliamlarını protesto etmek ve Gazzeli müslümanlara destek olmak maksadıyla, Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından, yatsı namazı sonrası Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda İsrail'e lanet okunurken, Kudüs direnişini gerçekleştiren Filistinli müslümanlar için dualar edildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camii'nde yatsı namazı kılındıktan sonra Vitr namazına Cumhuriyet Meydanında devam eden kalabalığa Eski Müftü Mehmet Göktaş tarafından kunut duası yaptırıldı.

Eski Müftü Mehmet Göktaş'ın namaz içinde Arapça, namaz dışında da Türkçe yaptırdığı dualara amin diyen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık, namaz sonrası sessizce dağıldı.

Haber Merkezi

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