Kayseri’de Gece Kulübünde Kavga: Çalışan Bıçaklandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Cırgalan Mahallesi Engir Gölü Kümeevleri’nde bulunan gece kulübünde T.K. ile bazı müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanında taşıdığı bıçakla kulüp çalışanı E.Y.’yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı E.Y.’yi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Şüpheliler Kaçtı

T.K. ve yanında bulunan arkadaşı, geldikleri 06 DY 3356 plakalı otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin izini sürerken, gece kulübünde yaşanan kavganın nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Bu olay, Kayseri’de gece kulüplerinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.