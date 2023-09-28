Kayseri'de gece vardiyasına giden işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece vardiyasına giden işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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  • 28.09.2023 21:41
  • Güncelleme: 28.09.2023 22:13
Kayseri'de gece vardiyasına giden işçi servisi devrildi: 6 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece vardiyasına giden işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Formal Alüminyum işçilerini taşıyan C.D. idaresindeki 38 P 0430 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak trafik alkışını sağlarken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü C.D. ve 5 işçiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından midibüs çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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