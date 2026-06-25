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Kayseri'de geçen yıl 8 bin 324 kişi ahirete irtihal etti

TÜİK, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Kayseri'de 2024 yılında toplam ölüm sayısı 8 bin 53 olurken, 2025 yılında 271 artarak 8 bin 324 oldu.

Kayseri'de geçen yıl 8 bin 324 kişi ahirete irtihal etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre; Türkiye’de ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684 oldu. Ölen kişilerin 2025 yılında yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu. Kayseri’de ise 2024 yılında toplam ölüm sayısı 8 bin 53 olurken, 2025 yılında 271 artarak 8 bin 324 oldu. 2025 yılında hayatını kaybeden 8 bin 324 kişinin 4 bin 612’sini erkekler, 3 bin 712’sini kadınlar oluşturdu.

Haber Merkezi

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