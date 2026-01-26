Kayseri'de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 22 Ocak 2026 tarihi itibariyle 61 bin 989 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 514 bin 447 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,09 olarak açıklandı.

SURİYELİLER EN ÇOK İSTANBUL’DA YAŞIYOR

Rapora göre; geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler, 409 bin 164 kişi ile İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u 329 bin 101 kişi ile Gaziantep, 196 bin 524 kişi ile Şanlıurfa, 177 bin 120 kişi ile Adana, 150 bin 99 kişi ile Hatay takip ediyor. Kayseri bu listede 61 bin 989 Suriyeli ile 11’nci sırada yer alıyor.

YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE SURİYELİ SAYISI

Göç İdaresi Başkanlığı’nın raporunda Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı da yer aldı. Buna göre; 0-4 yaş arası 314 bin 640, 5-17 yaş arası 793 bin 293, 18-64 yaş arası 1 milyon 188 bin 714 ve 65 yaş üstü 36 bin 616 Suriyeli bulunuyor.