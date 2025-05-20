Kayseri'de 'Geleceğin Renkleri': Sanatla Dolu Günler
Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 'Geleceğin Renkleri' Karma Resim Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, genç sanatçıların özgün eserleriyle dikkat çekiyor.
Aynı zamanda, gençlerle bir araya gelinen etkinlikler kapsamında sanatseverler, sergiyi ziyaret ederek gençlerin yaratıcı çalışmalarını yakından görme fırsatı buldu. Yüksek öğrenim gören öğrencilerin çalışmalarını değerlendiren katılımcılar, sanatın toplumun her kesimiyle buluşması açısından önemli bir adım olarak görüldü.
İlgi gören serginin yanı sıra, genç sporcuların katıldığı tenis turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Spor ve sanatın bir araya geldiği bu etkinlikler, gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kayseri’nin kültür ve spor alanındaki hareketliliği, gençlerin enerjisi ve yaratıcılığıyla dikkat çekiyor.