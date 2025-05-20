Kayseri'de 'Geleceğin Renkleri': Sanatla Dolu Günler

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 'Geleceğin Renkleri' Karma Resim Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, genç sanatçıların özgün eserleriyle dikkat çekiyor.

Kayseri'de 'Geleceğin Renkleri': Sanatla Dolu Günler

Aynı zamanda, gençlerle bir araya gelinen etkinlikler kapsamında sanatseverler, sergiyi ziyaret ederek gençlerin yaratıcı çalışmalarını yakından görme fırsatı buldu. Yüksek öğrenim gören öğrencilerin çalışmalarını değerlendiren katılımcılar, sanatın toplumun her kesimiyle buluşması açısından önemli bir adım olarak görüldü.

İlgi gören serginin yanı sıra, genç sporcuların katıldığı tenis turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Spor ve sanatın bir araya geldiği bu etkinlikler, gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kayseri’nin kültür ve spor alanındaki hareketliliği, gençlerin enerjisi ve yaratıcılığıyla dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
TEM’den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Vali Çiçek'ten 3'üncü yıl mesajı: 'Kayseri bizi bağrına bastı'
Vali Çiçek’ten 3’üncü yıl mesajı: “Kayseri bizi bağrına bastı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!