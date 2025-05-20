Kayseri'de 'Geleceğin Renkleri': Sanatla Dolu Günler

Aynı zamanda, gençlerle bir araya gelinen etkinlikler kapsamında sanatseverler, sergiyi ziyaret ederek gençlerin yaratıcı çalışmalarını yakından görme fırsatı buldu. Yüksek öğrenim gören öğrencilerin çalışmalarını değerlendiren katılımcılar, sanatın toplumun her kesimiyle buluşması açısından önemli bir adım olarak görüldü.

İlgi gören serginin yanı sıra, genç sporcuların katıldığı tenis turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Spor ve sanatın bir araya geldiği bu etkinlikler, gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kayseri’nin kültür ve spor alanındaki hareketliliği, gençlerin enerjisi ve yaratıcılığıyla dikkat çekiyor.