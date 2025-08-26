Kayseri'de Geleneksel Kış Hazırlıkları Başlıyor: Salça, Turşu, Konserve

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında, 0 537 844 55 35 numaralı telefondan bilgi alarak randevu oluşturmak mümkün. Geleneksel kış hazırlık günlerinde ev hanımları, çeşitli kışlık ürünleri hazırlama imkânı bulacak.

Organizasyonda, katılımcılara birçok ücretsiz hizmet sunulacak. Ücretsiz domates çekme işleminin yanı sıra, Talas Belediyesi tarafından salça kazanı, tuz ve temizlik malzemeleri de temin edilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış hazırlıklarının ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kış hazırlıkları, sadece mutfaklarımızı değil; ailelerimiz arasındaki dayanışmayı da güçlendiren bir geleneğimizdir. Talas Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu hazırlıkları hijyenik, pratik ve ekonomik şekilde yapabilmeleri için gerekli ortamı oluşturuyoruz. Salça, turşu ve konserve hazırlıklarıyla hem geçmişten gelen kültürümüzü yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel etkinliğe davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kış hazırlıklarını birlikte yapmak isteyen tüm vatandaşlar, bu keyifli etkinliğe katılmaya davet ediliyor.