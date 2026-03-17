Kayseri'de Geleneksel Ümmet İftarı Bürüngüz Camiinde Verildi

Ramazan ayının her pazartesi gününde Bürüngüz Camii'de verilen Ümmet İftarı'nın bu haftaki konuğu Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz oldu.

Cami içine serilen sofralarda sadece su, hurma ve simitle iftarını açan davetliler ümmet içinde oruç tutup iftarını sade bir şekilde açan diğer Müslümanların hallerine ortak oluyorlar.

İl Müftüsü Ayvaz, iftar sonrası yaptığı konuşmada, bu sadelikte bir iftar sofrasında, ifrat ve tefritten uzak olarak hurma ve simitle orucu açmanın, ümmet coğrafyasıyla dertlenmek anlamında önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

14 Yıldır devam eden Ümmet İftarı organizatörlerinden Murat Çakır, ilk başladıklarında bunun yıllarca süreceğini hayal bile edemediklerini belirterek, ümmet olma ve ümmetin derdine ortak olma bilinciyle bu kardeşlik sofrasının bereketlendiğini ifade etti.

Bir çoğu aile olarak gelen davetliler, eşleri ve çocuklarıyla beraber iftarlarını yaptıktan sonra İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı konuşma ve dua ile programlarına devam ettiler.

Ayrıca çocuklar için bilgi yarışması ve hediye dağıtımıyla program son buldu.