  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Genç Sanatçılardan Geleneksel ve Çağdaş Bir Buluşma!

Kayseri'de Genç Sanatçılardan Geleneksel ve Çağdaş Bir Buluşma!

Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi'nin resim ve hat bölümü öğrencileri, Kayseri Park zemin katında açtıkları sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Kayseri'de Genç Sanatçılardan Geleneksel ve Çağdaş Bir Buluşma!

Açılışta lise öğrencilerinin musiki bölümü konseri, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Resim bölümü hocası Tuncay Çiçek ve hat bölümü hocası Mehmet Aydoğdu, öğrencilerinin hem geleneksel hem de modern sanatlarla iç içe olduğuna dikkat çekerek, bu sanatları tanıtmak ve sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, genç yeteneklerin eserlerini vitrine taşıyarak görsel sanatlara olan bağlılığı güçlendirdi.

Kayseri'de Genç Sanatçılardan Geleneksel ve Çağdaş Bir Buluşma!

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Şeker Fabrikası Çalışanlarına Güvence: Ömer Demir'den Birlik ve Destek Mesajı
Kayseri Şeker Fabrikası Çalışanlarına Güvence: Ömer Demir’den Birlik ve Destek Mesajı
Pusatlı'da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esecek
Pusatlı’da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esecek
Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 sergisi gerçekleştirildi
Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 sergisi gerçekleştirildi
Limon fiyatları yükselişe geçti
Limon fiyatları yükselişe geçti
Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Tarihi Noktada Gezi ve Bilgi Aldı
Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Tarihi Noktada Gezi ve Bilgi Aldı
Başkan Esat Öztürk'ten Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışı ve Su Kuyusu Desteği
Başkan Esat Öztürk’ten Türkiye Diyanet Vakfı’na Kurban Bağışı ve Su Kuyusu Desteği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!