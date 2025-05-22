Kayseri'de Genç Sanatçılardan Geleneksel ve Çağdaş Bir Buluşma!

Açılışta lise öğrencilerinin musiki bölümü konseri, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Resim bölümü hocası Tuncay Çiçek ve hat bölümü hocası Mehmet Aydoğdu, öğrencilerinin hem geleneksel hem de modern sanatlarla iç içe olduğuna dikkat çekerek, bu sanatları tanıtmak ve sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, genç yeteneklerin eserlerini vitrine taşıyarak görsel sanatlara olan bağlılığı güçlendirdi.