Kayseri'de Genç Türkiye Forumu: Gençler Terörsüz Türkiye'ye Destek Veriyor

Bilal Erdoğan’dan Gençlere Mesaj

Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerin Türkiye’nin artık terörü geride bırakmasını istediğini vurguladı. Erdoğan, “Gençler bir araya gelip sağduyuyla meseleleri müzakere ettiklerinde, önceden hiç düşünülmemiş çözüm önerileri ortaya çıkıyor. Bu forumun sonuçlarını rapor haline getirip karar vericilerle paylaşacağız” dedi.

Gençlerin Gündemi: Terörsüz Türkiye

Erdoğan, gençlerin “Terörsüz Türkiye” hedefini sahiplendiğini belirterek, “Türkiye’nin 21. yüzyılda güçlü olması için genç neslin kendi gündemlerini oluşturması ve bu gündemler etrafında yapıcı örgütlenmelerle topluma katkı sunması gerekiyor. Gençler, terörsüz bir Türkiye’nin başarılı olmasını istiyor ve bunu savunuyor” ifadelerini kullandı.

Sağduyu Vurgusu

NATO üyeleri arasında terör tehdidiyle en çok karşı karşıya kalan ülkelerden biri olan Türkiye’nin, müttefiklerinden hak ettiği desteği bulamadığını söyleyen Erdoğan, “Bu hedefe ulaşmak için hepimizin sağduyuya ihtiyacı var. Kolay tahrik olmadan meseleleri ele almak, Terörsüz Türkiye’nin mümkün olmasını sağlayacaktır” dedi.