Kayseri'de Genç Türkiye Forumu: Güvenlik ve Gençlik Vurgusu
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu, bu yıl Kayseri'de gerçekleştirildi. 'Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi' temasıyla yapılan programa, Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş aralığında yaklaşık 500 genç katıldı.
Gençler Güvenlik Konularında Söz Sahibi Oldu
TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, forumda gençlerin gün boyu beyin fırtınası yaptığını belirterek, “Terörsüz Türkiye süreci yalnızca bir güvenlik politikası değil, gençler için sorumluluk alınması gereken bir alandır” dedi. Ustaosmanoğlu, terörden arındırılan bölgelerde artık spor ve turizm faaliyetlerinin yapılabildiğini vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye bizim gençliğe bırakacağımız en kıymetli mirastır” ifadelerini kullandı.
Vali Çiçek’ten Teşekkür
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehrin Anadolu’nun ortasında sürekli Türkiye’ye katma değer üreten bir merkez olduğunu söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’a gençlere verdiği önemden dolayı teşekkür eden Çiçek, “Ülkemizin etrafı yangın yeriyken Türkiye’nin bir huzur adası olmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşı Milli İstihbarat Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Üst Düzey Katılım
Foruma; MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı.