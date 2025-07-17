Kayseri'de Gençler İçin Matematik Kampı Başladı

Kayseri'de, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin akademik başarılarını artırmak amacıyla KAYMEK Matematik Kampı'nın yeni sezonu başladı. 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kamp, analitik düşünme ve sayısal becerilerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Kayseri'de Gençler İçin Matematik Kampı Başladı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen kamp, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde hayata geçirildi. Gençlerin matematik dersine karşı olan önyargılarını kırmak ve sayısal dikkat, yordama ile analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan bu proje, KAYMEK'in gelecekte planladığı KAYMEK Matematik Köyü projesinin ilk adımını oluşturuyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca üç ayrı dönemde uygulanacak olan kampın yaz dönemi, 10. sınıftan 22 öğrenci ve 11. sınıftan 18 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci ile gerçekleştiriliyor.

KAYMEK Gençlik Merkezleri, şehir merkezindeki 10 farklı noktada gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunuyor. Matematik Kampı da bu merkezlerin sunduğu özel projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim alanında yaptığı yatırımlarla, şehri “okuyan ve okutan şehir” kimliğiyle öne çıkarmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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