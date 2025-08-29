Kayseri'de Gençlere Yönelik Sanatsal İş Birliği Protokolü İmzalandı

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu arasında, gençlere yönelik sanatsal eğitim fırsatları sunan önemli bir protokol imzalandı. Bu iş birliği, Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine Edirnekâri ve Çini sanatları alanında uygulamalı eğitimler verilmesini öngörüyor.

Protokol, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK ile Kayseri Üniversitesi arasında gerçekleştirildi. İmzalanan anlaşma ile birlikte, öğrencilerin hem teorik bilgilerini pekiştirmeleri hem de sanatsal becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Eğitimler, KAYMEK Göznuru Tesisleri’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Bu iş birliği, Kayseri’nin kültürel mirasını koruma ve yaşatma çabalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Protokol kapsamında, öğrenciler uygulamalı eğitimlerle donanımlı bireyler haline gelecek ve mesleki yeterliliklerini artıracaklar.

Kayseri Üniversitesi, bu tür iş birlikleri ile mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanarak, öğrencilerin kariyer gelişimlerine önemli katkılarda bulunmayı sürdürüyor. İmzalanan protokol, gençlere yatırım yapmanın ve sanata verilen değerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

