Kayseri'de Gençlerin Sessiz Çığlığı: İşsizliğin Gölgesinde Kayıp Bir Kuşak

Maddi imkânsızlıklar ve umutsuzluk, birçok genci üretken bir yaşam kurma hayalinden uzaklaştırırken, bu durum artık bireysel bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal bir krize dönüşüyor. Gençlik kollarının açıklamasına göre, bu sessiz kriz Türkiye’nin geleceğini doğrudan tehdit etmekte.

Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Gençer, gençlerin yıllarca süren emeklerinin karşılığını alabilmeleri için adil bir istihdam sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, KPSS, mülakat ve torpil mekanizmasına dayalı atama sisteminin gözden geçirilerek liyakat esas alınması gerektiği belirtildi.

Parti gençlik kollarının çağrıları arasında, yalnızlaşan ve evden çıkamayan gençlere yönelik psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarının genişletilmesi de yer alıyor. Ayrıca, gençlerin kahvehanelere ve dijital bağımlılıklara değil; kültürel, sportif ve üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

“Her genç, bu ülkenin potansiyelidir”diyen Gençer, gerekli adımların atılmaması halinde bugün "ev genci" olarak tanımlanan bireylerin ilerleyen yıllarda toplumsal sorunların merkezinde yer alacağını vurguladı. Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları, gençlerin sesi olmaya devam edeceklerini ve bu konunun çözümü için mücadeleyi sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.