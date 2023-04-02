Kayseri'de gençlerin tehlikeli adrenalin yolculuğu
Kayseri'de iki genç, yüksek enerji kapasitesi ile çalışan hareket halindeki tramvaya tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülendi.
- 02.04.2023 16:13
- Güncelleme: 03.04.2023 09:33
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan hareket halindeki raylı sistem yolunda yaşandı. Canlarını hiçe sayan iki genç, Talas’tan Cumhuriyet Meydanı hattında sefer yapan tramvaya tutunarak yolculuk yapmaya başladı. Tehlikeli anlara şahitlik eden sürücü cep telefonu kamerasından saniye saniye o anları kaydetti.
1ha
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