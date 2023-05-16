Kayseri'de Gençlik Haftası, çelenk töreni ile başladı

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları çerçevesinde başlayan Gençlik Haftası nedeni ile çelek koyma töreni düzenlendi.

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  • 16.05.2023 11:26
  • Güncelleme: 16.05.2023 12:13
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Kayseri'de Gençlik Haftası, çelenk töreni ile başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı kutlamaları çerçevesinde başlayan Gençlik Haftası nedeni ile çelek koyma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, sporcular, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Törende halk oyunu ekibi tarafından da katılımcılara oyunlar sergilendi.

Gençlik Haftası’nı dolu dolu etkinliklerle geçireceklerini söyleyen Ali İhsan Kabakcı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Gençlik Haftası’nın da başlangıcını bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Milli mücadelemizin çıkış noktası olan ulu önder Atatürk’ün tüm Anadolu’yu kapsayan meşalesi ile birlikte gençlerimize armağan ettiği bu bayramda haftayı da bizler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri organizasyonlarla başlatıyoruz. Bizler bayramlarımızı gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte son yıllarda çok daha dolu çok daha farklı bir şekilde kutluyoruz. Haftaya yaygınlaştırdığımız programlarımız var. Bu programların içerisinde hem tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte çok çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Bugün de Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’la beraberiz. Kendilerinin öncülüğünde de başta ilçemizde ve diğer alanlarda da çok güzel gençlik organizasyonları da yapıyoruz. Bu haftanın nihai amacı gençlerimizi dolu dolu etkin bir faaliyetle birlikte bayramın güzelliklerini, farklılıklarını ve aynı zamanda gençlere sağladığımız tüm çalışmaları da sunabilmek. Bu vesile ile başta emeği geçen tüm büyüklerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 19 Mayıs Cuma günü de tüm kutlama etkinliğini icra edeceğiz. Bu vesile ile de başta etkinliklere katılan sporcularımıza, gençlerimize ve bu etkinlikleri destekleyen belediyelerimize de şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Törene katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Milli mücadelenin başlangıcında en önemli faktör, Bandırma Vapuru’nun Atatürk’ün yolculuğu ile Samsun’a ulaşması ve Anadolu’nun en uygun köşelerinden milli mücadelenin başlayıp sonunda Cumhuriyetle taçlandırılması. O nedenle biz Türk gençliği, Türk insanı olarak ne kadar gurur duysak azdır. Ben bütün gençlerimizin ve vatandaşlarımızın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Talas özelinde ise Bandırma Vapuru’nun kaptanı ‘Efendi Kaptan’ diye anılan İsmail Hakkı Durusu, Talas Zinciderelidir. İstanbul’dan Samsun’a yolculukta bir numaralı insandır. İsmail Hakkı Durusu’nun talimatını verdiği ve bitmek üzere olan hem belgesel filmini yaptırıyoruz hem de kitabını bastırıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Cumhuriyetimizin nice 100. yıllarında inşallah devletimiz, milletimiz payidar olacak ve devam edecektir. Emeği geçen başta Ali İhsan Kabakcı hocamıza teşekkür ediyorum. Onun şahsında yine bütün sporcuların ve gençlerin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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