Kayseri’de Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Gençlik Haftası faaliyetleri, çelenk sunma töreniyle Kayseri’de start aldı. Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösterisi akabinde başlayan çelenk sunma töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu. Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Gençlik Haftası münasebetiyle bugün çelenk sunumuyla Kayseri’mizde törenlerimizi başlatmış bulunuyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 107. yıl dönümü dolayısıyla şehrimizde gençlik ve spor adına önemli organizasyonlar, müsabakalar ve çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta itibariyle de etkinliklerimize başlamış bulunuyoruz. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu anlamlı sürecin yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Kayseri’mizde dolu dolu bir program var. Spor müsabakalarından gençlik faaliyetlerine, resmi törenlerden çeşitli organizasyonlara kadar birçok etkinliği gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.