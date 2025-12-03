Kayseri'de 'Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın başkanlığında 'Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Kayseri'de 'Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Merkez İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımıyla Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Başkan Altun'dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Başkan Altun’dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Müdür Erşan, 'Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti'
Müdür Erşan, “Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti”
Milletvekili Ayşe Böhürler 'Bahçeli'ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir'
Milletvekili Ayşe Böhürler; ‘Bahçeli’ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir’
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!