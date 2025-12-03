Kayseri'de 'Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Merkez İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımıyla Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.