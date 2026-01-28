Kayseri'de Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile Kırsal Hizmetler Artıyor

Gezici Klinik ile Diş Sağlığı Hizmeti

2025 yılı itibarıyla, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Kayseri'nin kırsal mahallelerinde yaklaşık binlerce kilometre yol alarak, sağlık hizmetlerine ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara destek sağlıyor. Bu hizmet, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirildi.

Ulaşım ve Hizmet Verilen Mahalleler

- 71 mahalle ziyareti: Klinik, 2025 yılı içerisinde toplam 71 mahalleye ulaşarak, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmayı hedefliyor.

- Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı: Bugüne kadar 1,724 vatandaş bu hizmetten faydalandı.

Yol Katetme ve Sağlık Personeli

Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, sağlık personeli tarafından yürütülen hizmetlerle destekleniyor. 2025 yılı boyunca, klinik toplamda 9,555 kilometre yol katederek vatandaşlara ulaşmayı başardı.

Deprem Sonrası Destek

Klinik, 6 Şubat depremlerinin ardından da hızlı bir şekilde bölgeye intikal ederek, 15,000'den fazla depremzede vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu. Bu durum, gezici kliniğin acil durumlarda da ne denli etkili bir hizmet sunduğunu göstermektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile kırsal bölgelerdeki vatandaşların diş sağlığına erişimini kolaylaştırarak, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına önemli katkılarda bulunuyor. Bu tür hizmetler, toplumun sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkili yanıt verme amacı taşımaktadır.