Kayseri'de gıda denetimi

Kayseri'de İl Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kayseri İl Orman Müdürü Bülent Saklav: 'Mesai mefhumu gözetmeksizin gece saatlerinde de gıda denetimlerine devam etmektedir' dedi.

Kayseri'de gıda denetimi

Kayseri İl Orman Müdürü Bülent Saklav gıda zehirlenmeleriyle ilgili denetimlerin artırdığını duyurdu. Müdür Saklav, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek: “Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla; İl Müdürlüğümüz gıda kontrol ekipleri, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için mesai mefhumu gözetmeksizin gece saatlerinde de gıda denetimlerine devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bahçeli'ye Çerkes Kılıcı Şaşka Takdim Edildi: Oğuz Berk'ten 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
Bahçeli’ye Çerkes Kılıcı Şaşka Takdim Edildi: Oğuz Berk’ten “Terörsüz Türkiye” Vurgusu
Kayseri'nin tanınmış ismi Şeref Yaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’nin tanınmış ismi Şeref Yaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı
Bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı
M.Germirli Ortaokulu 384 bin liralık kermes gelirini Gazze'ye bağışladı
M.Germirli Ortaokulu 384 bin liralık kermes gelirini Gazze'ye bağışladı
AFAD'ın 2025 afet bilançosu: 10 ayda 6 bini aşkın afet ve acil duruma müdahale
AFAD’ın 2025 afet bilançosu: 10 ayda 6 bini aşkın afet ve acil duruma müdahale
'Paketlenmiş gıdalar, üremeyi anlamlı ölçüde azaltıyor'
“Paketlenmiş gıdalar, üremeyi anlamlı ölçüde azaltıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!