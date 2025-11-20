Kayseri'de gıda denetimi
Kayseri'de İl Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kayseri İl Orman Müdürü Bülent Saklav: 'Mesai mefhumu gözetmeksizin gece saatlerinde de gıda denetimlerine devam etmektedir' dedi.
Kayseri İl Orman Müdürü Bülent Saklav gıda zehirlenmeleriyle ilgili denetimlerin artırdığını duyurdu. Müdür Saklav, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek: “Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla; İl Müdürlüğümüz gıda kontrol ekipleri, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için mesai mefhumu gözetmeksizin gece saatlerinde de gıda denetimlerine devam etmektedir” ifadelerini kullandı.