Kayseri'de gıda denetimleri: 9 ayda 60 milyon TL ceza kesildi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde kurallara uymayan işletmelere toplamda 60 milyon 878 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği gıda denetimlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 16 bin 864 denetim yapıldı, ayrıca Alo Gıda Şikayet Hattı'na bin 850 başvuru yapıldı. Gıda güvenliği ve sağlığına yönelik denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere toplamda 60 milyon 878 bin TL idari para cezası uygulandı.

