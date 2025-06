Kayseri'de Gıda Güvenliği Skandalı: Sucukta Beklenmedik Bulgular!

Gıda güvenliği konusunda hassasiyetle takip edilen listede yer alan DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, sucuklarında deri dokusu, gıda boyası, kanatlı et ve sakatat (baş) eti tespit edilmesi nedeniyle bakanlığın incelemesine tabi tutuldu.

Firma hakkında resmi işlem başlatıldığı bildirildi. Bu gelişme, tüketiciler arasında endişe yaratırken, yetkililer gıda güvenliği konusunda daha sıkı denetimlerin yapılacağını belirtti.