Kayseri'de gıdaya yönelik yılbaşı denetimi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından yılbaşı dolayısıyla tüketimi artması beklenen ürünlerin bulunduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kayseri'de gıdaya yönelik yılbaşı denetimi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından yılbaşı denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından marketler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile alkollü–alkolsüz ürünlerin satışı yapılan işletmeler incelendi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli Gıda Denetim Ekiplerimiz tarafından, yılbaşı nedeniyle tüketimi artması beklenen ürünlere yönelik; marketler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile alkollü–alkolsüz ürünlerin satışı ve sunumunun yapıldığı işletmelerde etkin denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde İncelemeler Yapıldı
Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde İncelemeler Yapıldı
Mehmet Akif, Tiyatro ile Anıldı
Mehmet Akif, Tiyatro ile Anıldı
Atölye Melikgazi Binlerce Kursiyere Hizmet Veriyor
Atölye Melikgazi Binlerce Kursiyere Hizmet Veriyor
Yeşil alanlarda çevreci ilaçlama
Yeşil alanlarda çevreci ilaçlama
Erkilet'te 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık'ta yapılacak
Erkilet’te 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık’ta yapılacak
Milletvekili Çopuroğlu, 270 milyon TL'lik projeyi duyurdu
Milletvekili Çopuroğlu, 270 milyon TL'lik projeyi duyurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!