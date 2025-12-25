Kayseri'de gıdaya yönelik yılbaşı denetimi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından yılbaşı denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından marketler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile alkollü–alkolsüz ürünlerin satışı yapılan işletmeler incelendi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli Gıda Denetim Ekiplerimiz tarafından, yılbaşı nedeniyle tüketimi artması beklenen ürünlere yönelik; marketler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile alkollü–alkolsüz ürünlerin satışı ve sunumunun yapıldığı işletmelerde etkin denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.