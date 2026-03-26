Kayseri'de 'Girişimcilik Vizyonu Paneli' düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Panele Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, TOBB Genç Girişimci Kurulu İç Anadolu Başkan Faruk Sarıalp, panelistler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal burada yaptığı konuşmada, yakın zamanda faaliyete geçecek olan Kayseri Teknoloji Merkeziyle ilgili olarak, “Kayseri Teknoloji ve İnovasyon kampüsü projesinin bir parçası olan ve yakında faaliyete geçecek olan Kayseri Teknoloji merkezimiz ile fikir aşamasından prototiplemeye, ticarileşmeden uluslararasılaşmaya kadar girişimciliğin tüm yolculuğunu destekleyen bütüncül bir ekosistem kuruyoruz. Bu merkezde robotikten yazılıma, yapay zekadan elektronik ve makine tasarımına kadar farklı disiplinler bir arada çalışacak. Girişimciyle yazılımcı aynı zeminde buluşacaktır. Siz değerli genç girişimcileri Kayseri’de üretimde ve girişimcilikte yeni bir dönemin başlangıcı olacak bu yapının bir parçası olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de TOBB Genç ve Kadın Girişimciler kurullarının bir proje fabrikası gibi çalıştığına dikkat çekerek, “Girişimcilik bugün sadece ekonomik bir faaliyet değil. Aynı zamanda kalkınmanın, dönüşümün ve rekabet gücünün en temel unsurlarından biri. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin bu denli gelişmesinde en önemli paylardan biri TOBB çatısı altında olan genç ve kadın girişimci kurullarımıza aittir. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın liderliğinde 2009 yılında kurulan genç girişimciler kurulumuz bugün 81 ilde ülkemizin en büyük girişimcilik ağı haline gelmiştir. Kadın girişimciler kurulumuz da aynı şekilde. 2007 yılından beri ekonomimize çok ciddi katkılar sunmaya devam etmektedir. 15 binden fazla üyesi TOBB Genç ve Kadın Girişimciler kurullarımız adete bir proje fabrikası gibi çalışmaya devam etmektedir” dedi.

TOBB Genç Girişimci Kurulu İç Anadolu Başkan Faruk Sarıalp ise konuşmasında faaliyetleri hakkında, “Amacımız genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için gerekli ortamı oluşturmak, eğitim ve kapasite gelişimlerine destekler sunmak ve ülkemizdeki girişimcilik potansiyelini hem nitelik hem nicelik olarak ileriye taşımaktır. Aynı zamanda üniversitelerimiz ve iş dünyamız ile birlikte hareket ederek gençlerimizi doğru sektöre yönlendirmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından panelistler, genç girişimcilere deneyim ve bilgilerini aktardı.