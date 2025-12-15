  • Haberler
Kayseri'de Girişimcilik Zirvesi: Vizyon ve Deneyim Buluşması

Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek Girişimcilik Zirvesi, girişimcilik ekosistemine yön veren, farklı sektörlerden güçlü deneyimleri bir araya getiriyor.

Konuşmacılar:
- Umut Öztürk | @umutozturkk | Moderatör – Medya ve İletişim Danışmanı
- Önder Şenol | @ondersenol_ | DeFacto – Yatırım, Finans ve Büyümeden Sorumlu Başkan
- M. Nebi Doğan | mnebidogan | Mundo Yatak CEO
- Filiz Akkavaş Demir | akkasfiliz | Mapsis Metal Havacılık A.Ş. Kurucusu / Yönetim Kurulu Başkanı – GYD YK Başkan Yardımcısı
- İbrahim Ulukaya | @ibrahimulukaya | Kültepe Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Kayseri’de girişimcilik kültürünü derinleştirmek, gençlere ilham vermek ve yerel potansiyeli güçlü iş modelleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen bu zirve; vizyon, deneyim ve ilhamın bir araya geldiği özel bir buluşma sunuyor.

Tarih: 19 Aralık 2025  
Yer: Kayseri İl Halk Kütüphanesi  
Saat: 09:00  

Bu etkinlik, girişimcilerin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geleceği önemli bir platform olacak. Katılımcılar, konuşmacıların deneyimlerinden faydalanma fırsatı bulacaklar. Girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak isteyen herkes davetlidir.

Haber Merkezi

