Kayseri'de Göç Verileri: Kaç kişi geldi, kaç kişi gitti?

Öte yandan, Kayseri'den yurt dışına göç eden vatandaşların sayısı ise 4904 olarak kaydedildi. Bu rakamın içinde 1961 Türk uyruklu, 2946 yabancı uyruklu vatandaş yer alıyor.

2024 yılı itibarıyla, yurt dışına göç edenlerin büyük çoğunluğunu genç bireylerin oluşturduğu gözlemleniyor. Ülkemize en çok göç edenlerin Azerbaycanlılar olduğu, buna karşın yurt dışına göç edenlerin ise ağırlıklı olarak Iraklı vatandaşlardan oluştuğu dikkat çekiyor.

Bu veriler, Kayseri'nin göç dinamiklerini ve uluslararası etkileşimlerini gözler önüne seriyor.