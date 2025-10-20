Kayseri'de gökyüzü şöleni: Orionid Meteor Yağmuru

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle birlikte 21-22 Ekim gece saatlerinde Orionid Meteor Yağmuru başlayacak. NASA tarafından 'yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri' olarak tanımlanan bu meteor yağmuru, Kayseri'den de Erciyes Dağı ve Hıdırellez Gök Gözlem evinden izlenebilir.

Orionid Meteor Yağmuru, 26 Eylülde başlayıp 22 Kasım tarihlerine kadar görülen uzun bir dönemi kapsıyor. Bu yıl gökyüzündeki meteor sayısının en yoğun olduğu tarih ise 21-22 Ekim gecesi olarak belirlendi. Gözlem için en ideal saatler ise gece 23:00 ile sabah 05:00 arası. Bu saat diliminde 15 ila 20 arası meteor görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu yıl 21-22 Ekim tarihleri, Ay'ın yeniay evresine denk gelmesi ve Ay ışığının az olması nedeniyle, Kayseri'den izlemek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Gökyüzünün daha karanlık olması, Orionid Meteor Yağmuru'nun daha net görülmesine olanak tanıyor. Orionidleri en iyi şekilde izleyebilmek için Kayseri'de ışık kirliliğinden uzak, karanlık ve yüksek rakımlı bölgeler en iyi seyir alanlarını sunuyor. Kayseri'de bu eşsiz doğa olayını izleyebileceğiniz alanlar arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı bölgesi ve Kocasinan bölgesinde yer alan Hıdırellez Gök Gözlem Evi bulunuyor.