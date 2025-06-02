Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Toplantının açılışını Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş gerçekleştirdi. Sonrasında, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı ve İnsan Vakfı Kayseri Temsilcisi M. Soner Beşparmak, vakfın kuruluşu, teşkilatı ve yurt içi ile yurt dışındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Beşparmak, gönüllü kuruluşları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet Taş, konuşmasında İnsan Vakfı'na ev sahipliği ve ikramlar için teşekkür ederek, gündemdeki önemli konulara değindi:

- Gazze’de devam eden İsrail soykırımı

- Gönüllü kuruluşlar heyetinin Suriye’ye yaptığı inceleme ziyareti

- Terörsüz Türkiye’de yeni anayasa çalışmaları

- Sivil kurumların Kurban Bayramı hazırlıkları ve ortak bayramlaşma

- Kur’an-ı Kerim meallerinin Diyanet tarafından incelenmesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi

- Gazze ve Mavi Marmara şehitleri için 4 Haziran Çarşamba günü öğle namazı sonrası Bürüngüz Camii'nde kılınacak gıyabi cenaze namazı hakkında bilgiler

Toplantının sonunda, kurum temsilcilerinin duyuru ve talepleri alındı. Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mikail Yıldız hocanın duası ve toplu fotoğraf çekimi ile Haziran ayı istişare toplantısı sona erdi.