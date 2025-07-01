Kayseri'de Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş, Vali Yardımcılarını Ziyaret Etti

Bu tanışma ve bilgilendirme amaçlı ziyarette, Suriye'ye dönen sığınmacıların sınırda karşılaştıkları zorluklar, Türkiye'deki sığınmacıların ikamet ve oturma izinlerinin iptali gibi önemli konular gündeme geldi. Görüşme, dostane bir atmosferde gerçekleşti.

Gönüllü kuruluşlar heyeti, Vali Yardımcısı Erkaya ile yapılan görüşmenin ardından, ikinci durakları olarak Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın makamına geçti. Kaçmaz’a hayırlı olsun dilekleri sunulduktan sonra, Başkan Taş, Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Platformu'nun kuruluşu, amaçları ve çalışma ilkeleri hakkında bilgi verdi. Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, gönüllü kuruluşların yöneticileriyle tanışmaktan ve kuruluşun faaliyetleri hakkında bilgi almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

Bu ziyaret, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.