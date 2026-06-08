Kayseri'de Gönüllü Kuruluşlar İnfak Derneği'nde Buluştu

İnfak Derneği’nden Bilgilendirme

İlk konuşmayı yapan İl Temsilcisi Yusuf Koçyiğit, katılımcılara teşekkür ederek selamlama konuşmasını yaptı. Ardından söz alan İnfak Derneği Genel Başkanı Ömer Yağmur, 2013 yılında Yozgat’ta kurulan derneğin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım ulaştırdığını, aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetleri düzenlediğini belirtti. Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yağmur, katılımcı kuruluşlara teşekkür ederek geçmiş Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Toplantının Gündemi

Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul, ev sahibi derneğe teşekkür ederek gündem maddeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin nafaka kararı : 4 Haziran 2026’da alınan karar ile süresiz nafakanın iptal edilmesi ve yeni düzenlemenin 9 ay sonra yürürlüğe girecek olması değerlendirildi.

: 4 Haziran 2026’da alınan karar ile süresiz nafakanın iptal edilmesi ve yeni düzenlemenin 9 ay sonra yürürlüğe girecek olması değerlendirildi. Aile yapısı ve toplumsal cinsiyet tartışmaları : İstanbul Sözleşmesi sonrası aile yapısında yaşanan bozulma, hukuki suistimaller ve yuvaların yıkılması konuları gündeme geldi.

: İstanbul Sözleşmesi sonrası aile yapısında yaşanan bozulma, hukuki suistimaller ve yuvaların yıkılması konuları gündeme geldi. 2026 yaz kursları : Katılımcı kurumların yaz kursları hakkında bilgilendirmeleri paylaşıldı.

: Katılımcı kurumların yaz kursları hakkında bilgilendirmeleri paylaşıldı. Kurban organizasyonları: Yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalar değerlendirildi.

Kurban Çalışmaları Paylaşıldı

Toplantıda İnsan Vakfı Başkanı Mehmet Soner Beşparmak, İnfak Derneği Genel Başkanı Ömer Yağmur, TDV İl Temsilcisi Fazıl Demirkol ve Dost Eli Derneği Temsilcisi Ramazan Uyar söz alarak gönül coğrafyasında yürütülen kurban organizasyonlarını anlattı. Ayrıca İHH, Veren El Derneği, İDDEF, İyilikder, Ribat İnsani Yardım Derneği, Hayrat Vakfı, Kızılay ve Hasene Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Dua ile Tamamlandı

Birçok temsilcinin gündemle ilgili görüşlerini dile getirdiği toplantı, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.