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Kayseri'de görevli Polis Memuru Taşpınar hayatını kaybetti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Yusuf Taşpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'de görevli Polis Memuru Taşpınar hayatını kaybetti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Yusuf Taşpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada “Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Taşpınar 07.06.2025 günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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