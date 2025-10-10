Kayseri'de GSB personelinin görev yerleri kura ile belirlendi

  • Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı Personel Alımı kapsamında, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde çalışmaya hak kazanan personellerin görev yerleri İl Müdürlüğü Konferans Salonunda, çekilen kura ile belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımı kapsamında, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne atanan personellerin görev yerleri kura ile belirlendi. İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura törenine, kurum yöneticileri ve yeni göreve başlayan personeller katıldı. Kura çekimiyle birlikte il genelinde farklı birimlerde görev yapacak personellerin yerleri resmen belli oldu.

