Kayseri'de Gümrüklü Hava Kargo Terminali Hizmete Girdi

Yeni terminal; maliyetleri azaltacak, lojistik kapasitesini artıracak ve Kayseri'nin bölgesel bir lojistik üs olmasına katkı sunacak.

Şehrin Türkiye'deki ilk sıralardaki ticaret hacmi ve 50 milyar TL'yi aşan e-ticaret potansiyeli, terminal ile daha da güçlenecek.

Gümrüklü hava kargo terminalinin açılması, Kayseri'deki işletmelerin ihracat ve ithalat işlemlerini doğrudan şehirden gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. Daha önce gümrüklü hava kargo alanının olmaması, firmaların zaman ve maliyet kaybı yaşamalarına neden oluyordu. Artık sanayiciler, üretimde kullandıkları ara malları hava yolu ile ithal edebilirken, zaman hassasiyeti olan ihracat gönderilerini de hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Kayseri’nin ticari potansiyeli, şehirdeki ticaret hacminin Türkiye'de ilk sıralarda yer alması ve e-ticarete uyum konusunda İstanbul’un ardından ikinci sırada bulunmasıyla dikkat çekiyor. 12 bine yakın firmanın elektronik ticaret üzerinden 50 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşması, Kayseri'nin bu alandaki gücünü ortaya koyuyor.

Yeni terminalin, şehrin lojistik kapasitesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. İhracatçılar, uluslararası pazarlara daha hızlı ulaşacak, sanayiciler kritik ara mallarına daha kısa sürede erişebilecek ve maliyetler azalacaktır. Ayrıca, bu gelişmenin çevre illere de hizmet vererek bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması öngörülüyor.

Gelecek süreçte, terminalin kapasitesinin artırılması, dijital gümrükleme süreçlerinin yaygınlaştırılması ve lojistik firmalarının Kayseri’ye entegrasyonunun güçlendirilmesi gibi adımların önemi vurgulanıyor. Bu yatırımlar, Kayseri’nin bir lojistik üs haline gelmesine katkıda bulunacaktır.