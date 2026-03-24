Kayseri'de günde 120 bin aracın geçtiği kavşak trafiğe kapatılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Kartal Şehitliği yanında düzenlenen basın açıklamasında Başkan Büyükkılıç, projenin 2027 yılının başında tamamlanacağını açıkladı.

Proje yapım çalışmaları kapsamında Kartal Kavşağı’nın trafiğe kapatılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç; “Bu gece 12 itibarıyla, nasip olursa saat 24.00 civarında; şu ana kadar herkesin bildiği, günde yaklaşık 120 bin aracın, pik saatlerde ise 9 bin ila 10 bin civarında aracın geçtiği kavşağımızı trafiğe kapatmak durumunda kalıyoruz. Nedeni anlaşılacağı üzere; herkesin o takip ettiği, sorduğu kavşağın, yine daha kullanışlı, gerçekten şehrimizin kilit noktası olan ve herkesi ilgilendiren bu boyutunu; sorunsuz, sürdürülebilir ulaşım anlayışı içerisinde hayata geçirmek. Büyük bir sürpriz olmazsa, yüklenici firmamızla da görüşmelerimizde paylaştığımız gibi; inşallah yaklaşık 9 ay sonra, yani 2027'nin başında, yeni bitmiş haliyle kavşağımıza kavuşacağız ve bu kavşaktan geçer konuma geleceğimizi buradan hatırlatmak ve paylaşmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

açıklayan Başkan Büyükkılıç; “Huzurlarınızda bir kez daha Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler Paşamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Köşk Kışla’mızın içerisinden; Alpaslan Mahallemizden ya da Köşk Mahallemizden, Gültepe Mahallemizden gelecek olan araçların; Talas Bulvarı’mızdan üniversitemize ya da yine oradan Organize Sanayi’mize, Talas’ımıza, Çaybağları’na yani trafiğin en yoğun olduğu kesime gitmeyi kolaylaştıracak olan ana artervari bir yolun açılmasına izin verdiler. Kısa sürede biz onların da bilgisi dahilinde bunu hayata geçirdik, standardı da yüksek bir böylece yola kavuşmuş olduk. Şehitlerimize rahmet dilerken; hatırlanacağı üzere daha önce Kayseri’mizde görev yapmış olan Aydoğan Aydın Paşamız bir helikopter kazasında şehit düşmüş idi. O şehidimizin ismini de o caddeye vermek suretiyle onu da böyle hayırla, rahmetle yad ederek; onun şahsında tüm şehitlerimize de rahmet dilemeyi de ifade ederek; isminin de Aydoğan Aydın Paşamızın ismini taşıyan bulvar olarak ya da cadde olarak anılmasını sağladığımızı buradan ifade ediyor, ailesine de tekrar teşekkür ederek sabırlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.