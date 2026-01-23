Kayseri'de gündem sucuk ve pastırma
Kayseri Ticaret Odası'nda pastırma-sucuk üreticileri ve perakendecileri bir araya gelerek 'Sektör İstişare Toplantısı' gerçekleştirdi. Toplantıda, Kayseri sucuğu ve Kayseri pastırmasının gelişimi ele alındı.
Kayseri Ticaret Odası’nda pastırma-sucuk üreticileri ve perakendecileri bir araya gelerek ‘Sektör İstişare Toplantısı’ gerçekleştirdi. Toplantıya Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardısı Hacı Bekir Kuzucu, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkarslan katıldı. Toplantıda; sektörel sorunlar ve çözüm önerileri, Kayseri pastırması ve Kayseri sucuğunun marka değerinin korunması, üretim ve ticaret süreçlerindeki gelişim fırsatları ele alındı.