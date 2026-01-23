Kayseri'de gündem sucuk ve pastırma

Kayseri Ticaret Odası'nda pastırma-sucuk üreticileri ve perakendecileri bir araya gelerek 'Sektör İstişare Toplantısı' gerçekleştirdi. Toplantıda, Kayseri sucuğu ve Kayseri pastırmasının gelişimi ele alındı.

Kayseri'de gündem sucuk ve pastırma

Kayseri Ticaret Odası’nda pastırma-sucuk üreticileri ve perakendecileri bir araya gelerek ‘Sektör İstişare Toplantısı’ gerçekleştirdi. Toplantıya Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardısı Hacı Bekir Kuzucu, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkarslan katıldı. Toplantıda; sektörel sorunlar ve çözüm önerileri,  Kayseri pastırması ve Kayseri sucuğunun marka değerinin korunması, üretim ve ticaret süreçlerindeki gelişim fırsatları ele alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Yapay Zeka sorgusu 1 damacana su tüketiyor'
'Yapay Zeka sorgusu 1 damacana su tüketiyor'
Yurtdışı tur paketi almak isterken dolandırılan şahıs şikayetçi oldu
Yurtdışı tur paketi almak isterken dolandırılan şahıs şikayetçi oldu
Kayseri'de gündem sucuk ve pastırma
Kayseri’de gündem sucuk ve pastırma
Erciyes'te Kar Bereketi: Kar 2 metreyi aştı
Erciyes'te Kar Bereketi: Kar 2 metreyi aştı
Pınarbaşı-Göksun Karayolu trafiğe açıldı
Pınarbaşı-Göksun Karayolu trafiğe açıldı
Erciyes İçin en büyük 5 ilde tanıtım atağı
Erciyes İçin en büyük 5 ilde tanıtım atağı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!