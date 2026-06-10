Kayseri’de Gurbetçiler Çiçeklerle Karşılandı

(RHA)- Hollanda’da yaşayan gurbetçilerden uçakla Kayseri’ye gelen ilk kafile havalimanında çiçeklerle karşılandı. Vali Gökmen Çiçek, “Gurbetçilerin gelişleri şehirde farklı heyecan dalgası oluşturuyor. Geçen yıl da onları çiçeklerle karşılamıştık. Bu sene de tekrar aynısını yaptık” dedi.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Avrupalı Kayserililer Birliği ve Avrupa Kayserili İşverenler Birliği katkılarıyla gurbetçi karşılama programı düzenlendi. Kayseri Havalimanı’nda yapılan karşılamaya, Vali Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Çiçek ve beraberindeki heyet Hollanda’dan gelen ilk kafileyi çiçeklerle karşıladı. Vali Çiçek ve beraberindeki Ali Hızar ve Yeşim Akpınar şehre gelen gurbetçilerle sohbet etti. Vali Çiçek, “Yurtdışındaki hemşerilerimiz Kayseri’ye geldiğinde şehrimiz bir başka şenleniyor. Sanki baharla beraber ağaçların yapraklarını çiçek açması gibi gurbetçilerimiz geldiği zamanda ayrı bir bahar geliyor. Hem akrabaları hem yakınları burada mutlu olurken hem de biz onlarla beraber farklı bir kimliğe bürünüyoruz. Gurbetçilerin gelişleri şehirde farklı heyecan dalgası oluşturuyor. Geçen yıl da onları çiçeklerle karşılamıştık. Bu sene de tekrar aynısını yaptık. Kayseri Valisi olarak, Büyükşehir Belediyemiz, esnaf odası başkanımız, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği, Avrupalı Dernekler Federasyonuyla beraber onlara memleketlerine ‘hoşgeldiniz’ deyip evlatları olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmek için ilk uçağı geleneksel hale dönüştürdük. İnşallah gelecek sene de ilk gelen uçakla misafirlerimizi karşılayacağız” diye konuştu.

“GURBETÇİLERE BU DUYGUYU YAŞATMAK GÜZELDİ”

Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar ise, “Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimizin memleketlerine adım attığı ilk uçağı karşılamış olduk. Geleneksel olarak yaptığımız bir karşılama oldu. Burada bizlere destek olan Valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli olan bir şeydi. Bu yurtdışından gelen gurbetçilerimize ‘siz vatanınıza geldiniz’ demekti. Gurbetçilere bu duyguyu yaşatabilmek güzeldi” ifadelerini kullandı.“DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLMASINI UMUT EDİYORUZ”

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar da, “Çok mutluyum. Bu konuda hiçbir emeğini esirgemeyen Kayserimizin kıymetli Valisi Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediyemize, İl Emniyet Müdürümüze, jandarma komutanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Avrupalı gurbetçilerin hikayesi 1961 yılında İstanbul’un Sirkeci garından çalan bir tren düdüğü ile başlamıştı. Bugün buraya gelen ağabeylerimiz ve ablalarımız bu destanın bir parçasıdır. Bende gurbetçi olmaktan çok mutluyum ve onurluyum. Bugün çok duygulandım. İnşallah Türkiye’de Kayseri’nin diğer şehirlere örnek olmasını umut ediyoruz. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

GURBETÇİLER ÇOK MUTLU OLDULAR”

Karşılanan gurbetçilerin mutlu olduğunu belirten Hızar, “Burada karşılanan gurbetçiler şaşkınlık içindeydi. Bugün Kayseri Valisi bizlerle birlikteydi. Gurbetçiler çok mutlu oldular. Bunlar onlar için alışılmış şeyler değil. Kayseri Türkiye’de örnek bir şehir. Çok güzel uyum içinde yönetiliyor. Umut ediyoruz ki Avrupalı Kayserililer Birliği’nin geleneksel hale getirmiş olduğu bu gurbetçi karşılaması her yıl en güzel şekilde organize edilecektir. Biz Avrupa Kayserili İşverenler Birliği olarak Avrupalı Kayserililer Birliği’nin her daim yanındayız. Uyum içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

