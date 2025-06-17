Kayseri'de Gurbetçilere Sıcak Karşılama

Kayseri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte memleket hasretiyle yurda dönen gurbetçilerini büyük bir coşkuyla karşıladı. Kayseri Havalimanı'nın yeni terminalinde düzenlenen karşılama etkinliği, şehrin protokolü ve yerel derneklerin katkılarıyla gerçekleşti.

Kayseri'de Gurbetçilere Sıcak Karşılama

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Memduh Büyükkılıç, Avrupa'dan gelen Kayserilileri sevgi dolu bir atmosferde ağırladı. Çiçekler, çikolatalar, halk oyunları ve mini konserlerle zenginleştirilen etkinlik, uzun yıllar boyunca memleket hasreti çeken gurbetçilerin duygularına dokundu. Havalimanında asılan “Avrupa’daki Hemşehrilerimiz Memleketinize Hoş Geldiniz” pankartı, misafirlerin yüreklerine sıcak bir dokunuş yaptı.

Gurbetçiler, Kayseri’ye dönüşlerinin kendilerine hissettirdiği mutluluğu dile getirerek, havalimanının modern yapısını ve karşılamayı övgüyle değerlendirdi. Bir gurbetçi, “Havalimanı gerçekten çok güzel olmuş. Böyle bir ilgiyi görmek bizleri çok mutlu etti” derken, bir diğeri ise “Havaalanı Avrupa standartlarında olmuş, Kayseri’ye yakıştı” ifadelerini kullandı.

Karşılamanın ardından yetkililer, gurbetçilerle birebir ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu sıcak ve samimi atmosfer, Kayserililerin birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha pekiştirdi.

Haber Merkezi

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