Kayseri'de gürültü kavgasında 3 yaralı

Kayseri'de gürültü meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de gürültü kavgasında 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokakta meydana geldi. Sokakta gürültü yaptığı öne sürülen bir grupla apartman sakinleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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