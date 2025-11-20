Kayseri’de “Güvenilir Gıda” için denetimler sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla gıda denetimleri sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve il müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından denetimler sürüyor. Müdür Saklav konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için kararlılıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.