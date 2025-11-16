Kayseri'de güvenlik için 51 noktada 24 bin kişi sorgulandı

  • Haberler
Kayseri'de genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, tüm birimlerden 387 personelin katılımıyla kent genelinde 51 noktada 'Şehit İbrahim Birol-21' eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 24 bin 712 şahıs ve 8 bin 994 araç sorgulandı.

Kayseri’de genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ile güven ortamının devamının sağlanması amacıyla, tüm birimlerden 387 personelin katılımıyla kent genelinde 51 noktada Şehit İbrahim Birol-21 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 24 bin 712 şahıs ve 8 bin 994 araç sorgulandı; 578 park, 124 bağ evi ve 82 umuma açık alan kontrol edildi. Uygulamalarda 508,26 gram narkotik madde ile 362 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi ve ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, 140 aranan şahıs yakalanırken, 10 yoklama kaçağı hakkında da işlem yapıldı. Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda fişek, 1 adet çalıntı otomobil ve 7 adet hacizli-yakalamalı otomobil ele geçirildi. Ayrıca 18 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken; 21 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 34 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 9 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten ve 1sürücüye drift yapmaktan işlem yapıldı.

