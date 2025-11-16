Kayseri'de güvenlik için 51 noktada 24 bin kişi sorgulandı

Kayseri’de genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ile güven ortamının devamının sağlanması amacıyla, tüm birimlerden 387 personelin katılımıyla kent genelinde 51 noktada Şehit İbrahim Birol-21 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 24 bin 712 şahıs ve 8 bin 994 araç sorgulandı; 578 park, 124 bağ evi ve 82 umuma açık alan kontrol edildi. Uygulamalarda 508,26 gram narkotik madde ile 362 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi ve ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, 140 aranan şahıs yakalanırken, 10 yoklama kaçağı hakkında da işlem yapıldı. Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda fişek, 1 adet çalıntı otomobil ve 7 adet hacizli-yakalamalı otomobil ele geçirildi. Ayrıca 18 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken; 21 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 34 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 9 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten ve 1sürücüye drift yapmaktan işlem yapıldı.