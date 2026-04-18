Kayseri'de hacı adaylarına seminer

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen seminerde hacı adaylarına eğitim verildi. Bu kapsamda hacı adaylarına “Uygulamalı Hac İbadeti ve Hac-Umre Menasiki” konuları Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya tarafından, “Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri” konuları İl Müftü Yardımcısı Mürsel Gökdere tarafından, “Temel Sağlık Bilgileri” konuları Aile Hekimi Dr. Levent Tündar tarafından ve “Kadınlara Özgü Konular” ise İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu tarafından anlatıldı. Seminerde konuşan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, hac ibadetinin ilim ve bilinçle yerine getirilmesinin önemine değinerek, “Hac; sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda derin bir kulluk ve tefekkür sürecidir” ifadelerini kullandı.

Seminere katılarak hacı adayları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Hacı adaylarımızın bu kutlu yolculuğa en güzel şekilde hazırlanması bizleri memnun etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve kabul olmuş bir hac diliyorum” dedi.

