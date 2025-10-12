Kayseri'de hafif zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda hafif zirai don beklendiğini duyurdu.

Kayseri'de hafif zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi’nin doğusunda hafif zirai don beklendiğini duyurdu. MGM’den yapılan son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir illerinde yer yer hafif zirai don görülebileceği belirtildi. Uyarıya göre zirai don olayının 12 Ekim Pazar 22.00 itibarıyla başlayıp 13 Ekim Pazartesi 10.00 saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üreticilerin ürünlerini korumak için gerekli önlemleri almasını belirtti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yeşilyurtspor - Erciyes 38 FK: 0-0
Yeşilyurtspor - Erciyes 38 FK: 0-0
Kayseri'de hafif zirai don uyarısı
Kayseri’de hafif zirai don uyarısı
2 kişiyi silahla yaralayan 2 şahıs tutuklandı
2 kişiyi silahla yaralayan 2 şahıs tutuklandı
Kayseri Uluslararası öğrencilerin makale başarısı
Kayseri Uluslararası öğrencilerin makale başarısı
Artrit: Eklem sağlığını tehdit eden hastalık
Artrit: Eklem sağlığını tehdit eden hastalık
Bakanlıktan 'kira stopajı' iddialarına açıklama: 'Gündemimizde böyle bir değişiklik yok'
Bakanlıktan ‘kira stopajı’ iddialarına açıklama: “Gündemimizde böyle bir değişiklik yok”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!