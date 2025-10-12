Kayseri’de hafif zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi’nin doğusunda hafif zirai don beklendiğini duyurdu. MGM’den yapılan son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir illerinde yer yer hafif zirai don görülebileceği belirtildi. Uyarıya göre zirai don olayının 12 Ekim Pazar 22.00 itibarıyla başlayıp 13 Ekim Pazartesi 10.00 saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üreticilerin ürünlerini korumak için gerekli önlemleri almasını belirtti.