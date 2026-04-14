Kayseri'de Hafızlık Proje İmam-Hatip Ortaokullarına Öğrenci Kabul Sınavı Başvurular İçin Son İki Gün!

Sınav, 03 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Katılım için şart, 4. sınıftan mezun olup 5. sınıfa geçecek kız ve erkek öğrenciler olması.

Yetkililer, bu sınavın yalnızca Hafızlık İmam-Hatip Ortaokulları için geçerli olduğunu vurgularken, başvuruların resmi internet adresi üzerinden yapılabileceğini belirtti: www.projeiho.com

Kayseri’de düzenlenecek sınav, hem öğrenciler hem de veliler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Eğitimde hafızlık ve imam-hatip geleneğini sürdürmek isteyen aileler için bu sınav, yeni nesillerin dini ve akademik eğitimini bir arada almasına imkân sağlayacak.

Başvuru süresinin kısa olması nedeniyle, yetkililer velilere çağrıda bulunarak kayıt işlemlerini geciktirmemeleri gerektiğini hatırlattı.