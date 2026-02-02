Kayseri'de hafta içi: Az bulutlu ve yağmurlu
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 3 Şubat Salı karla karışık yağmurlu, 6 Şubat Cuma yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 3 Şubat Pazartesi yağmurlu 15 derece, 3 şubat salı karla karışık yağmurlu 7 derece, 4 şubat çarşamba az bulutlu 8 derece, 5 şubat perşembe az bulutlu 14 derece, 6 şubat cuma yağmurlu 10 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 6 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 5 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 6 derece
Özvatan: 4 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 5 derece
Sarız: 3 derece
Tomarza: 7 derece
Yahyalı: 8 derece
Yeşilhisar: 8 derece.