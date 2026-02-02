Kayseri'de hafta içi: Az bulutlu ve yağmurlu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 3 Şubat Salı karla karışık yağmurlu, 6 Şubat Cuma yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'de hafta içi: Az bulutlu ve yağmurlu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 3 Şubat Pazartesi yağmurlu 15 derece, 3 şubat salı karla karışık yağmurlu 7 derece, 4 şubat çarşamba az bulutlu 8 derece, 5 şubat perşembe az bulutlu 14 derece, 6 şubat cuma yağmurlu 10 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 6 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 5 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 6 derece
Özvatan: 4 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 5 derece
Sarız: 3 derece
Tomarza: 7 derece
Yahyalı: 8 derece
Yeşilhisar: 8 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sosyal Medya Dolandırıcılığı suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Sosyal Medya Dolandırıcılığı suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı
Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı
Uygun fiyatlı 0,10 gramlık 'altıncık' güvenli değil!
Uygun fiyatlı 0,10 gramlık 'altıncık' güvenli değil!
YRP'li Ekinci, 'Toplu iş sözleşmesinde açıklanan rakamla işçinin eline geçen maaş aynı değil'
YRP’li Ekinci, “Toplu iş sözleşmesinde açıklanan rakamla işçinin eline geçen maaş aynı değil”
Rektör Altun, '800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz'
Rektör Altun, “800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz”
Polis, kötülük odaklarına göz açtırmıyor: 8 Gözaltı
Polis, kötülük odaklarına göz açtırmıyor: 8 Gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!