Kayseri'de hafta içi: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 25-26-27-28-29 Mayıs günlerinde gökgürültülü sağanak yağışlı hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 25 Mayıs Pazartesi gökgürültülü sağanak yağışlı 20 derece, 26 Mayıs Salı parçalı bulutlu 21 derece, 27 Mayıs Çarşamba gökgürültülü sağanak yağışlı 22 derece, 28 Mayıs Perşembe  gökgürültülü sağanak yağışlı  21 derece, 29 Mayıs Cuma gökgürültülü sağanak yağışlı 20 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 17 derece
Bünyan: 17 derece
Develi: 18 derece
Felahiye: 17 derece
Hacılar: 17 derece
İncesu: 18 derece
Özvatan: 18 derece
Pınarbaşı: 16 derece
Sarıoğlan: 19 derece
Sarız: 15 derece
Tomarza: 15 derece
Yahyalı: 17 derece
Yeşilhisar: 19 derece.

Haber Merkezi

