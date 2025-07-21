Kayseri'de hafta içi hava durumu: Parçalı bulutlu ve sıcak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre; şehir merkezinde pazartesi (bugün) en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 34 derece; salı günü en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 35 derece; çarşamba günü en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 36 derece; perşembe günü en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 36 derece; cuma günü ise en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

İlçelerde ise bugün için hava durumu tahmini şu şekilde:

Akkışla: 31 derece

Bünyan: 32 derece

Develi: 33 derece

Felahiye: 34 derece

İncesu: 33 derece

Özvatan: 32 derece

Pınarbaşı: 30 derece

Sarıoğlan: 33 derece

Sarız: 31 derece

Tomarza: 32 derece

Yahyalı: 33 derece

Yeşilhisar: 36 derece

Hacılar: 30 derece.