Kayseri'de hafta içi hava durumu: Parçalı bulutlu ve sıcak
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava durumu raporu açıklandı. Buna göre kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıkların 34 ila 36 derece arasında olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre; şehir merkezinde pazartesi (bugün) en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 34 derece; salı günü en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 35 derece; çarşamba günü en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 36 derece; perşembe günü en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 36 derece; cuma günü ise en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.
İlçelerde ise bugün için hava durumu tahmini şu şekilde:
Akkışla: 31 derece
Bünyan: 32 derece
Develi: 33 derece
Felahiye: 34 derece
İncesu: 33 derece
Özvatan: 32 derece
Pınarbaşı: 30 derece
Sarıoğlan: 33 derece
Sarız: 31 derece
Tomarza: 32 derece
Yahyalı: 33 derece
Yeşilhisar: 36 derece
Hacılar: 30 derece.