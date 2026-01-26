Kayseri'de hafta içi hava nasıl olacak?

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre kentte 28 Ocak Çarşamba ve 30 Ocak Cuma karla karışık yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 26 Ocak Pazartesi parçalı bulutlu 7 derece, 27 Ocak Salı Yağmurlu 7 derece, 28 Ocak Çarşamba karla karışık yağmurlu 6 derece, 29 Ocak Perşembe sisli 6 derece, 30 Ocak cuma karla karışık yağmurlu 7 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 4 derece
Bünyan: 3 derece
Develi: 8 derece
Felahiye: 4 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 7 derece
Özvatan: 3 derece
Pınarbaşı: 4 derece
Sarıoğlan: -1 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 4 derece
Yahyalı: 10 derece
Yeşilhisar: 9 derece.

Haber Merkezi

