Kayseri’de hafta içi hava sisli olacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 10-11-12-13 Mart günlerinde sisli hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 9 Mart Pazartesi parçalı bulutlu 5 derece, 10 Mart Salı sisli 8 derece, 11 Mart Çarşamba sisli 10 derece, 12 Mart Perşembe sisli 12 derece, 13 Mart Cuma sisli 13 derece hava hakim olması bekleniyor.


İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 5 derece
Bünyan: 1 derece
Develi: 7 derece
Felahiye: 4 derece
Hacılar: 4 derece
İncesu: 5 derece
Özvatan: 3 derece
Pınarbaşı: -1 derece
Sarıoğlan: 3 derece
Sarız: 0 derece
Tomarza: 3 derece
Yahyalı: 6 derece
Yeşilhisar: 6 derece.

