Kayseri’de hafta içi kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 4 Mart Çarşamba günü ve 6 Mart Cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 2 Mart Pazartesi az bulutlu 2 derece, 2 Mart Salı parçalı bulutlu 5 derece, 4 Mart Çarşamba kar yağışlı 3 derece, 5 Mart Perşembe parçalı bulutlu 3 derece, 6 Mart karla karışık yağmurlu 7 derece hava hakim olması bekleniyor.


İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 1 derece
Bünyan: 0 derece
Develi: 4 derece
Felahiye: 0 derece
Hacılar: 0 derece
İncesu: 0 derece
Özvatan: 0 derece
Pınarbaşı: 1 derece
Sarıoğlan: -1 derece
Sarız: 0 derece
Tomarza: 2 derece
Yahyalı: 3 derece
Yeşilhisar: 3 derece.

